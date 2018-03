Alencar deixará UTI se quadro seguir estável, diz médico

SÃO PAULO - O ex-vice-presidente José Alencar pode deixar neste sábado a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e ir para um quarto do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A possibilidade foi admitida no fim da tarde desta sexta pelo gastroenterologista Raul Cutait, médico da equipe que cuida do ex-vice-presidente.

Cutait explicou que o estado de saúde de Alencar é grave, mas estável. Se os exames de rotina que devem ser feitos neste sábado indicarem a continuidade dessa estabilidade, o paciente poderá então deixar a UTI. "Na situação em que o Alencar está, cada dia é um dia", afirmou. "Saberemos se ele pode voltar para o quarto amanhã cedo."

O ex-vice-presidente voltou ao Sírio-Libanês na quarta-feira, quando foi internado devido a um quadro de peritonite (inflamação do peritônio, membrana que reveste a cavidade abdominal), causada por uma perfuração intestinal. Alencar luta há 13 anos contra um câncer no abdômen.