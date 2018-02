Alencar deixará hospital para receber homenagem no aniversário de São Paulo

O ex-vice-presidente José Alencar, de 79 anos, acaba de receber uma boa notícia: Poderá deixar o hospital Sírio Libanês, no qual está internado, para receber homenagem no aniversário de 457 anos da cidade de São Paulo, na próxima terça-feira, 25. Alencar será homenageado com a medalha 25 de janeiro.

Ele acabou recebeu a autorização de seu médico, Roberto Kalil Filho. O ex-vice-presidente deve receber a condecoração das mãos da presidente Dilma Roussef.

Alencar, que luta contra um câncer na região do abdome, não pôde comparecer à cerimônia de posse de Dilma no dia 1º de janeiro. Por causa de uma hemorragia no intestino, ele foi vetado pelos médicos e permaneceu internado. Nesta semana, ele foi visitado no hospital pelo ex-presidente Lula.