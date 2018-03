Alencar deixa UTI e vai para quarto no Sírio-Libanês

SÃO PAULO - O ex-vice-presidente José Alencar foi transferidona tarde desta terça-feira, 15, da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio-Libanês para um quarto. A transferência foi confirmada pela assessoria de imprensa do hospital.

Alencar estava na UTI desde que voltou a ser internado no Sírio-Libanês, no dia 9, devido a um quadro de peritonite (inflamação do peritônio, membrana que reveste a cavidade abdominal) causada por uma perfuração intestinal. De lá para cá seu quadro de saúde melhorou lentamente e permitiu sua saída da UTI.

Alencar luta há 13 anos contra um câncer no abdome.