Alencar deixa UTI e já conversa O vice-presidente José Alencar deixou ontem pela manhã a UTI do Hospital Sírio-Libanês. Alencar foi transferido para a Unidade Crítica Coronariana do hospital, onde dará continuidade à recuperação de cirurgia realizada no dia 25 de janeiro. Segundo boletim médico, seu estado geral apresenta boa evolução, ele já se alimenta por via oral e conversa normalmente. Na cirurgia, de quase 18 horas, os médicos retiraram partes do intestino e dois terços do ureter. Alencar luta contra o câncer desde 1997.