Alencar deixa o hospital Sírio Libanês hoje ao meio-dia O vice-presidente da República, José Alencar, terá alta hoje, ao meio-dia, do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, onde está internado desde a última quinta-feira para realização de quimioterapia. Segundo informações da assessoria de imprensa do hospital, Alencar passa bem e a internação faz parte de mais uma etapa do tratamento iniciado em outubro do ano passado, quando foi operado para retirada de um tumor no abdome. O vice-presidente deve deixar o hospital pela entrada principal, podendo falar com a imprensa.