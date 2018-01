Alencar deixa legado de grandes homens, diz tucano A liderança do PSDB na Câmara divulgou nesta tarde nota em que afirma que o ex-vice-presidente da República José Alencar foi um "empresário com grande sensibilidade social", que "nunca escondeu suas convicções, mesmo aquelas contrárias às determinações do governo". A nota, assinada pelo líder Duarte Nogueira, destaca que Alencar cativou o povo brasileiro com sua disposição e amor à vida, "lutando bravamente e sempre com alegria e bom humor". "Certamente deixa um legado que fará parte de uma biografia digna dos grandes homens públicos".