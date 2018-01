Alencar deixa hospital neste sábado O vice-presidente José Alencar receberá alta neste sábado, entre 11h30 e 12 horas, do Hospital Sírio-Libanês, onde estava internado desde o domingo, segundo nota divulgada pelo hospital. Alencar foi operado na última terça-feira para extrair o tumor detectado em um exame de rotina, realizado na semana passada. A assessoria do hospital disse não ter previsão para a divulgação dos resultados dos exames de análise patológica, que permitirão dizer se o material coletado é benigno ou maligno. A estimativa inicial, fornecida logo após a cirurgia pelo médico da família, Manoel Cataldo, era de que o resultado ficaria pronto de três a quatro dias após a operação. Desde que foi internado, o vice-presidente evitou receber visitas, com exceção de familiares e amigos próximos, e ocupou interinamente a presidência na quinta-feira, durante a viagem do presidente Lula à Argentina, a partir de seu quarto no hospital. Alencar aproveitou para se inteirar do noticiário e conversar com a equipe de seu gabinete, para se preparar para retomar suas atividades, segundo informou seu assessor.