Alencar defende transparência na investigação da Satiagraha

Um dia depois da controvérsia causada pela decisão do comando da Polícia Federal (PF) de divulgar trechos da reunião em que foi decidido o afastamento do delegado Protógenes Queiroz do comando da operação Satiagraha, o presidente da República em exercício, José Alencar, pediu transparência na investigação. Questionado se achava que a integra da reunião deveria ser divulgada, Alencar respondeu: "Tudo deve ser rigorosamente transparente. É claro que numa investigação pode haver um momento em que haja informação de exclusividade de quem está investigando. Mas a transparência é necessária, os brasileiros desejam acompanhar tudo isso", afirmou Alencar, na Base Aérea de Brasília, ao final de cerimônia do Comando da Aeronáutica. Alencar disse que, como todos os brasileiros, deseja "o fim da impunidade", mas evitou comentar as desavenças entre os delegados que comandam o inquérito e as autoridades da Polícia Federal e do Ministério da Justiça. "A Polícia Federal tem todo o meu apoio, sempre recomendando que se observe os preceitos legais", afirmou Alencar.