Alencar defende permanência de Marina no Meio Ambiente O vice-presidente José Alencar defendeu nesta terça-feira a permanência da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, no cargo, durante o segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No entanto, ele evitou comentar os rumores de que a chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, supostamente considera a legislação ambiental um entrave para o desenvolvimento econômico. Ao ser questionado sobre o fato de que Dilma estaria querendo a saída de Marina da pasta, o vice-presidente recuou. "Isso aí não é questão minha", disse. "Estou falando como cidadão". Alencar acrescentou que tem "a maior admiração" pela ministra do Meio Ambiente. "Ela tem procurado estruturar o ministério", afirmou. "É claro que há determinados entraves que precisam ser resolvidos, porém dentro da lei". O vice-presidente reiterou seu apoio à ministra, que recentemente foi alvo de pressões. "Sempre estive do lado dela, por razões óbvias", disse. "Ela é uma grande brasileira e tem condições excepcionais de ajudar o Brasil na preservação do meio ambiente, sem prejuízos para o crescimento", concluiu Alencar.