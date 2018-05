Alencar defende palanque único em Minas Gerais

Segundo Alencar, ainda não há um candidato único em Minas Gerais. Ele disse que está sendo feito um estudo para ver de que forma é possível trabalhar a eleição com um único palanque. "É preciso que haja entendimento entre PT e PMDB para que haja um único palanque. Isso está sendo objeto de tratativas todo tempo, com todo carinho e cuidado", disse o vice-presidente, que também elogiou os três pré-candidatos que, segundo ele, "são muito bons" e estarão "representando bem os mineiros".

José Alencar, que esteve hoje no Senado para ser homenageado com o prêmio José Ermínio de Moraes, afirmou acreditar que o Brasil sairá vitorioso da Copa do Mundo. "Vocês querem saber se a seleção vai ser hexacampeã? Acho que vai." Sobre a escalação feita pelo técnico Dunga, Alencar disse que não conhece todos os jogadores, porque muitos jogam fora do País. "Mas os que entendem, falam que o time está muito bom."