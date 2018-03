Alencar defende assessor de Lula de suspeita da PF O presidente em exercício, José Alencar, defendeu hoje o chefe do gabinete pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Gilberto Carvalho, da suspeita de envolvimento nas investigações que levaram à prisão o sócio-fundador do Banco Opportunity, Daniel Dantas. "O que li (na imprensa) não tem absolutamente nada", disse, referindo-se à reprodução, publicada na edição de hoje do jornal O Estado de S. Paulo, de trechos de gravação de uma conversa de Carvalho com o advogado e ex-deputado do PT Luiz Eduardo Greenhalgh, em que o assessor se compromete a obter informações sigilosas com a PF sobre as investigações de empresas do banqueiro. Em entrevista após participar de solenidade na Universidade de Brasília (UnB), com estudantes do Projeto Rondon, Alencar disse que Carvalho "é um homem de bem, uma pessoa rara e um bom chefe de família". "O que tem é um advogado que foi deputado federal do PT, denominado Greenhalgh, que deu para ele um telefonema. Você não tem como proibir alguém de dar um telefonema para quem quer que seja." Alencar disse que o governo "está tranqüilo e aplaude as ações da Polícia Federal". "Todas as denúncias devem ser objeto de investigação rigorosa. Estou falando em tese", disse. Alencar afirmou que não há uma disputa entre a PF e o Judiciário sobre as prisões de Daniel Dantas e outros suspeitos de envolvimento em corrupção, fraudes, lavagem de dinheiro e tentativa de suborno. Alencar enfatizou que foi em cumprimento a um mandado judicial que a Polícia Federal prendeu pela segunda vez o banqueiro Daniel Dantas. No entanto, no final da tarde de hoje, Dantas recebeu nova decisão favorável no Supremo Tribunal Federal (STF) pela sua libertação.