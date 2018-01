Alencar continua internado; próximo boletim só amanhã O vice-presidente da República, José Alencar, continua internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. De acordo com o boletim médico divulgado hoje na hora do almoço, ele permanece em tratamento e já apresenta melhora no quadro de enterite. A assessoria de imprensa do hospital explicou que um novo boletim a respeito do andamento da saúde de Alencar será divulgado apenas amanhã, a partir do meio-dia. O vice-presidente foi internado na tarde de ontem e é assistido pelos médicos Paulo Hoff, Roberto Kalil Filho, Marcel Cerquei Ra César Machado e Raul Cutait.