Alencar concorda com Dilma e lamenta fim da CPMF O presidente em exercício, José Alencar, concordou com a pré-candidata do PT, Dilma Rousseff, e afirmou hoje que o fim da CPMF "não foi bom" porque há "carências na área da saúde", setor para onde eram dirigidos os recursos do imposto. Negou, no entanto, que a ex-ministra tenha planos de aumentar a carga tributária, se for eleita.