Alencar começa esta semana nova fase de tratamento O Hospital Sírio-Libanês confirmou hoje, em nota, que o vice-presidente José Alencar iniciará nesta semana a nova fase de tratamento contra um tumor no abdome. Segundo o comunicado, entre os remédios usados nesta etapa, está o Yondelis (Trabectedina), medicação recentemente desenvolvida para esse tipo de tumor. Ainda segundo a assessoria do hospital, por decisão de Alencar e dos assessores dele, as equipes médicas não se manifestarão, formal ou informalmente, sobre o quadro clínico do paciente até a realização da primeira sessão da nova terapêutica.