Alencar assume Presidência na viagem de Lula a Russia O vice-presidente José Alencar assume interinamente, na noite de sexta-feira, a Presidência da República. Entre sábado e segunda-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estará em São Petersburgo, na Rússia, onde participa de encontro do G-8, grupo dos países mais desenvolvidos. Na noite desta quinta-feira, Alencar e Lula estarão em São Bernardo do Campo, São Paulo, para o jantar de lançamento da candidatura da chapa à Presidência. No sábado, o vice lançará um comitê suprapartidário em Florianópolis, Santa Catarina. O retorno de Lula ao Brasil deve ocorrer na madrugada de segunda-feira para terça-feira