Alencar assina nomeação de Toffoli para STF O presidente em exercício José Alencar assinou hoje a nomeação de José Antônio Toffoli para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). A nomeação será publicada amanhã no Diário Oficial da União. A exoneração de Toffoli do cargo de ministro da Advocacia Geral da União só sairá na véspera da sua posse. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve ir à posse de Toffoli no STF.