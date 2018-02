Alencar assina com 3 vetos lei que blinda advogados Conforme já antecipara o Estado na quarta-feira, o presidente em exercício, José Alencar, vetou ontem pontos do projeto de lei que protege os escritórios de advocacia de diligências policiais autorizadas por mandados judiciais de busca e apreensão. Foram retirados do texto os parágrafos 5º, 8º e 9º. Na prática, os vetos não eliminam a inviolabilidade dos escritórios, em caso de investigações da PF: apenas retiram do texto da lei detalhes que podem facilitar o acobertamento de irregularidades.