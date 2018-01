Alencar aprova transformar corrupção em crime hediondo O vice-presidente da República, José Alencar, considerou "excelente" a decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de encaminhar ao Congresso Nacional projeto que transforma os crimes de corrupção em hediondos. Ao ser confrontado com as afirmações dos jornalistas, de que o problema no Brasil não é a falta de leis sobre a corrupção mas sim o cumprimento delas, Alencar respondeu: "Temos de acabar com a impunidade no Brasil, porque a impunidade encoraja o crime", afirmou.