Alencar apresenta recuperação satisfatória, diz hospital

O vice-presidente da República, José Alencar, continua apresentando recuperação satisfatória após passar por cirurgia para retirada de tumores na região do abdome no dia 25 de janeiro. Ele alimenta-se normalmente e caminha pelo quarto, informou o boletim médico do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde Alencar está internado. Há oito dias o vice-presidente deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital e no último dia 5 foi transferido para um quarto. Ainda não há previsão de alta.