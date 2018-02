Alencar apresenta recuperação satisfatória O vice-presidente da República, José Alencar, apresenta recuperação satisfatória após cirurgia realizada para a retirada de um tumor abdominal ontem, segundo informou boletim do Hospital Sírio-Libanês. Alencar encontra-se internado desde segunda-feira, em São Paulo. Alencar ainda está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital, onde é assistido pelos médicos Paulo Hoff e Roberto Kalil. O comunicado do Sírio-Libanês informa ainda que um novo boletim deve ser divulgado amanhã.