Alencar afirma que vai fazer tudo para eleger sucessor de Lula O vice-presidente José Alencar disse hoje, durante discurso na Câmara Municipal de Belo Horizonte, que tem "o dever de fazer tudo para que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tenha assegurada a continuidade do seu trabalho". Ele enfatizou que quer a base aliada toda unida em Minas Gerais. Embora considere que deva fazer tudo para eleger o sucessor de Lula, Alencar deixou claro que não pode colocar seu nome na disputa pelo governo do Estado sem estar convicto de que poderá cumprir o mandato. "O que me se segura no momento é o problema da saúde", explicou. "Não postulo a nada. Quero a unidade para que a candidata nacional do Lula em Minas Gerais tenha um palanque inteligível", afirmou, referindo-se à possível candidatura da ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff.