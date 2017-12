Alencar acredita que Bastos esclarecerá tudo na Câmara O vice-presidente José Alencar disse que o comparecimento do ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, à Câmara, amanhã, já deverá ser suficiente para esclarecer o episódio de sua participação na violação do sigilo bancário do caseiro Francenildo dos Santos Costa. "O ministro vai esclarecer tudo na Câmara, e acredito que nem haja, depois, a necessidade de ele voltar ao Congresso", afirmou. "Não tenho dúvida de que ele vai esclarecer tudo", acrescentou Alencar, depois de participar das solenidades comemorativas do Dia do Exército, no Quartel-General da força, no Setor Militar Urbano.