Alencar abre hoje Projeto Rondon de julho O presidente da República em exercício, José Alencar, participa hoje à tarde da abertura das Operações "Xingu" e "Inverno 2008" do Projeto Rondon. O Projeto é coordenado pelo Ministério da Defesa, em parceria com outros sete Ministérios e a Secretaria-Geral da Presidência da República e realizado em janeiro e julho. Ele consiste em prestar assistência a municípios do Norte e Nordeste, com a participação de estudantes e professores universitários. Pela manhã, Alencar despacha com assessores. A interinidade de Alencar termina no próximo domingo, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva retornará da viagem de uma semana a Ásia. Hoje, Lula cumpriu agenda no Timor Leste. Ele se encontrou com o presidente timorense, José Ramos-Horta, e com o primeiro-ministro, Xanana Gusmão. Lula reuniu-se, também, com a comunidade brasileira do Timor e já embarcou para a Indonésia, último compromisso de sua viagem.