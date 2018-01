Além de Serra, mais 13 ministros devem deixar governo Além do ministro da Saúde, senador José Serra (PSDB-SP), pré-candidato à sucessão do presidente Fernando Henrique Cardoso, outros 13 ministros devem se desligar do governo até o início de abril, quando termina o prazo de desincompatibilização para os políticos que pretendem se candidatar nas próximas eleições. Arthur Virgílio (PSDB-AM), chefe da Secretária-Geral da Presidência da República - tenta organizar uma frente para disputar o poder com o grupo político do governador do Amazonas, Amazonino Mendes (PFL), e pode ser candidato a governador ou a senador. Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP), ministro da Justiça - deve disputar a reeleição à deputado federal. O ministro das Comunicações, Pimenta da Veiga (PSDB-MG), gostaria de disputar o governo de Minas, tem como opção o Senado ou a reeleição de deputado federal. Já Paulo Renato Souza (PSDB-SP), ministro da Educação desistiu da pré-candidatura à Presidência, mas ainda sonha com a vaga de vice-governador de São Paulo na chapa de Geraldo Alckmin ou com a candidatura ao Senado. Pratini de Moraes (PPB-RS), ministro da Agricultura é pré-candidato à Presidência, mas pode entrar como vice em uma coligação ou disputar o governo do Rio Grande do Sul. Martus Tavares (PSDB-CE), ministro do Planejamento, sonha com a candidatura ao governo do Ceará ou ao Senado. Francisco Dornelles (PPB-RJ), ministro do Trabalho deve disputar a reeleição para deputado federal. Roberto Brant (PFL-MG), ministro da Previdência - almeja a candidatura ao governo de Minas Gerais ou ao Senado. Ney Suassuna (PMDB-PB), ministro da Integração Nacional pode permanecer no ministério caso seus planos de candidatura ao governo da Paraíba sejam frustrados. Carlos Melles (PFL-MG), ministro de Esportes e Turismo deve disputar a reeleição para deputado federal. Raul Jungman (PMDB-PE), ministro do Desenvolvimento Agrário, deve se candidatar a deputado federal. Sarney Filho (PFL-MA), ministro do Meio Ambiente deve concorrer ao Senado, mas pode tentar a reeleição à deputado federal. Ovídio de Ângelis (PSDB-GO), chefe da Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano deve se candidatar a deputado federal.