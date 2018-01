Aleluia rebate críticas de Lula feitas na Bahia O líder da oposição na Câmara dos Deputados, José Carlos Aleluia (PFL-BA), rebateu as declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à reeleição pelo PT, que, em visita à Bahia, acusou os parlamentares de se aproveitarem do benefício da imunidade para achincalhá-lo. "O presidente de Waldomiro Diniz, do mensalão, dos vampiros, dos sanguessugas, de tantos outros escândalos, e que tentou amordaçar a imprensa através do Conselho Federal de Jornalismo, após corromper pelo menos 15% do Congresso Nacional, agora resolveu censurar a imunidade parlamentar", disse. Para Aleluia, "se não fosse a atuação dos parlamentares jamais viria à tona o programa de corrupção de Lula do PT". Segundo a assessoria de imprensa do PFL, o líder avaliou que, ao condenar a imunidade dos parlamentares, o presidente Lula quer "calar a oposição e dá mais uma demonstração de que está seguindo os caminhos de Hugo Chávez, seu companheiro populista da Venezuela".