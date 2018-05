Aleluia: 'Lula age como cabo eleitoral desesperado' O vice-presidente nacional do Partido dos Democratas (DEM), José Carlos Aleluia, disse hoje que o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva está agindo como um "cabo eleitoral desesperado". A afirmação de Aleluia é uma reação às declarações do presidente Lula feitas ontem a respeito da oposição durante comício da candidata petista à Prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy. Durante comício realizado ontem na zona norte de São Paulo, ao lado de Marta Suplicy, Lula afirmou que os Democratas copiam as propostas da petista e chamou o partido de "oportunista", por utilizar sua imagem em campanhas eleitorais nos municípios brasileiros. "O presidente Lula age como um cabo eleitoral desesperado ao perceber a aproximação da derrota da candidata do PT à prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy. Ele não respeita a liturgia do cargo e resolve agredir pessoas que lhe foram muito úteis no passado, os democratas e os tucanos. Me arrependo amargamente de não ter trabalhado a cassação do presidente Lula na época do mensalão," afirmou Aleluia. O vice-presidente do DEM ainda comparou o presidente Lula a Hitler, dizendo que o ditador alemão também era popular mas trouxe sofrimento ao povo.