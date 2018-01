Aleluia é o novo presidente do DEM na Bahia

Aleluia assume com a missão de tentar renovar o partido, ainda muito ligado ao senador Antonio Carlos Magalhães, cacique do então PFL. De acordo com ele, uma das primeiras ações será tirar o DEM da base de apoio da Prefeitura de Salvador.

Recentemente, o prefeito João Henrique Carneiro trocou o PMDB - com o qual havia obtido o apoio do DEM na disputa pela reeleição, em 2008, no segundo turno contra Walter Pinheiro, hoje senador pelo PT - pelo PP. Com a mudança, João Henrique tenta se reaproximar do governo do Estado, que não conta com o apoio peemedebista.