Aleluia diz que escolha do vice não foi abordada em reunião do PSDB

O deputado federal José Carlos Aleluia (DEM-BA), um dos cotados para ocupar a vaga de vice-presidente na chapa do tucano José Serra, deixou no fim da tarde desta quinta-feira, 24, a reunião com integrantes do comando de campanha do PSDB e de partidos aliados na capital paulista. O parlamentar destacou que no encontro foi discutido um plano de mobilização de militantes, a ser articulado com a ajuda da internet, para alavancar a candidatura tucana à Presidência da República. Quando indagado sobre as conversas em torno do nome do vice na chapa encabeçada por Serra, o parlamentar desconversou, disse que o assunto não foi abordado e que o encontro se ateve às propostas de governo.

De acordo com o deputado, a decisão sobre a participação ou não do DEM na chapa de Serra será definida pelos presidentes dos dois partidos, Sergio Guerra (PSDB) e Rodrigo Maia (DEM), além do próprio candidato Serra. Participaram da reunião no QG da campanha tucana Xico Graziano e José Henrique Reis Lobo, coordenadores de campanha, além de representantes de partidos aliados, como o deputado Arnaldo Jardim (PPS). Ao deixar o encontro, Aleluia disse que não teria novos compromissos em São Paulo e estaria retornando para a Bahia.

Reunião geral

Embora não haja confirmação oficial sobre a reunião geral do comando de campanha prevista para a noite desta quinta-feira para discutir temas mais complexos, como o vice na chapa do PSDB e os rumos da campanha, após a petista Dilma Rousseff ultrapassar Serra pela primeira vez na corrida presidencial, informações de bastidores indicam que o presidente nacional do PSDB, Sérgio Guerra, já estaria em São Paulo, reunido com presidenciável José Serra e outros integrantes da cúpula da campanha.

Serra passou o dia em São Paulo sem agenda pública e cancelou a previsão de ida a Manaus na sexta-feira, 25, para ganhar tempo para discutir a questão do vice. Ele vai assistir ao jogo da seleção brasileira, nesta sexta, no Mercado Municipal de Bragança Paulista (SP), com o candidato ao governo de São Paulo, Geraldo Alckmin, entre outros. Por volta das 15 horas, ele embarca para Parintins, município a 325 quilômetros de Manaus.