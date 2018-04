Aldo vê ''equívoco geopolítico'' em demarcação Para o deputado Aldo Rebelo (PC do B-SP), a demarcação da reserva Raposa Serra do Sol em área contínua embute um "equívoco geopolítico". "O Supremo abre um precedente para que sejam implantados no Brasil um Estado multinacional e uma nação balcanizada", disse. Para ele, o Congresso deve reparar o "erro" do Executivo e do Judiciário.