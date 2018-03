Aldo troca cúpula do Ministério do Esporte

"Ele (Waldemar) vai continuar no Ministério, mas ainda não está definido em qual função", disse Aldo, ao explicar que Waldemar ficará encarregado de passar as funções para a futura secretária Executiva da pasta. O nome de Waldemar surgiu no escândalo do esquema de convênios suspeitos de verbas do Esporte. Além de Waldemar, o ministro vai manter Ana Prestes, no Esporte. Ela deixará a chefia da Assessoria de Relações Internacionais _ será substituída pelo embaixador de carreira Carlos Henrique Cardim, mas será rebaixada de posto. A neta do Luiz Carlos Prestes permanecerá na subchefia da assessoria.

Dos três substituídos por Aldo, apenas o ex-secretário nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social Wadson Ribeiro deixará a pasta. "Ele vai voltar para Minas Gerais onde tem função partidária", afirmou Aldo. Wadson é suspeito de má gestão de contratos assinados com ONGs em programas sociais. Para o lugar do ex-secretário, Aldo escolheu um militar: o vice-almirante Afonso Barbosa, que deixará a iniciativa privada para ir para o Esporte.

O ministro ainda não definiu se irá mexer em duas importantes secretarias da pasta: a Nacional de Alto Rendimento, hoje ocupada por Ricardo Gonçalves, e a Nacional de Esporte, a cargo de Alcino Reis Rocha, do PC do B. "A priori, esses dois secretários serão mantidos. Mas não me debrucei ainda sobre essas duas secretarias", disse o ministro.