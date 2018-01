Aldo tenta limpar pauta à espera da Copa e convenções O presidente da Câmara, Aldo Rebelo (PCdoB-SP), marcou sessões pela manhã, tarde e noite na terça e na quarta-feira da próxima semana e na próxima quinta-feira pela manhã em um esforço concentrado para tentar limpar a pauta trancada por quatro medidas provisórias e dois projetos de lei do governo em regime de urgência. O esforço faz parte de um calendário para ajustar os jogos da Copa do Mundo e o período de convenções partidárias nos Estados aos trabalhos do plenário. Na próxima semana haverá mais sessões, mas, na seguinte, a quantidade será menor. Aldo marcou sessões para terça e para quarta, apenas pela manhã. As sessões, no entanto, permitirão que os deputados assistam ao jogo do Brasil na terça, dia 13, mas os parlamentares não poderão voltar para os seus Estados, já que haverá sessão no dia seguinte pela manhã. "Não tenho de acreditar ou deixar de acreditar (se haverá quórum para as sessões). Eu tenho de convocar os deputados, aplicar o regimento interno e dizer que esse é o dever da Câmara dos Deputados. Qual é o outro?", afirmou Rebelo. O presidente da Câmara anunciou o calendário para as próximas duas semanas durante a sessão no plenário. Há pressão na Câmara para que não haja votação nas duas últimas semanas de junho para que os deputados fiquem em seus Estados se dedicando às convenções. O presidente da Câmara resiste a essa sugestão que já lhe foi apresentada por deputados da base governista. Hoje não houve quórum para votar. Muitos deputados passaram pela manhã na Câmara, registraram suas presenças, mas viajaram para os seus Estados. Mínimo Apesar de 271 deputados terem registrado presença no plenário, não houve número, hoje, para continuar a votação da medida provisória que reajustou o salário mínimo de R$ 300 para R$ 350, iniciada na noite de ontem. A conclusão da votação da MP está pendente de dois pontos. Além dessa MP, há outras três trancando a pauta e dois projetos de lei do governo em regime de urgência. O esvaziamento da Câmara é sentido, também, nas comissões permanentes. Uma situação constrangedora aconteceu hoje na Comissão de Defesa do Consumidor. Uma audiência pública foi marcada para debater as causas dos aumentos de preço de álcool, mas os deputados não apareceram. Os seis convidados estavam presentes no horário de abertura. Dois deles vieram de fora de Brasília. O deputado José Carlos Araújo (PL-BA), suplente da comissão, que estava na sala de reuniões do Conselho de Ética quando foi chamado às pressas para abrir a reunião com os convidados. O autor do requerimento de audiência pública, deputado Celso Russomanno (PP-SP), só chegou à reunião quando o primeiro convidado estava quase terminando sua exposição. "Estou envergonhado", afirmou Araújo, o único deputado a ouvir a exposição do primeiro convidado Alexandre Betinardi Strapasson, coordenador-geral de Açúcar e Álcool da Secretaria de Produção e Agroenergia do Ministério da Agricultura. O deputado reclamou de que não há debate sobre um tema importante, sem a presença de um número expressivo de parlamentares. A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou o projeto que reajusta em 15% o salário dos servidores do Tribunal de Contas da União e o que transforma em crime hediondo os homicídios causados por organizações criminosas.