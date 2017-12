Aldo será discreto nessa primeira interinidade O presidente da Câmara, deputado Aldo Rebelo (PCdoB), pretende ser discreto em sua rápida passagem na Presidência da República. Ele recebeu no domingo o cargo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que viajou para a Venezuela, e vai dividir a interinidade entre São Paulo e Brasília. Pela manhã, em São Paulo, Aldo tinha participação garantida em uma palestra na Fundação Mário Covas, sobre "O papel de São Paulo na formação social e econômica do Brasil". Ele almoçará no Jockey Club e às 17 horas, em Brasília, no Palácio do Planalto, entregará a Ordem do Mérito Desportista a Maílson Gomes dos Santos, vencedor da Maratona de Nova York. A interinidade de Aldo terminará nesta noite. É a primeira vez que um comunista assume o Planalto. Terceiro nome na linha de substituição do presidente da República, o deputado ocupa o posto por conta da licença médica do vice-presidente José Alencar, que está em Nova York fazendo um tratamento de saúde. No próximo dia 30, Aldo Rebelo ocupará outra vez o Planalto, já que Lula viajará para a África e a licença de Alencar se estenderá até dia 7 de dezembro. Aldo vai se limitar ao caráter burocrático nessa primeira interinidade. Não ocupará a cadeira de Lula e vai despachar na sala ao lado do gabinete presidencial.