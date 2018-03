Aldo Rebelo quer ingresso para beneficiários de programa O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, disse hoje ter pedido à Fifa que se busque uma forma de permitir aos beneficiários do programa Bolsa Família adquirir ingressos para a Copa do Mundo de 2014. Rebelo participou de almoço na residência oficial do presidente da Câmara, Marco Maia (PT-RS), oferecido ao secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, e ao presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira.