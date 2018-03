Aldo Rebelo confia que obras do Maracanã não atrasarão O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, afirmou que a saída da Delta Construções do consórcio para a reforma do Maracanã não vai prejudicar as obras do estádio, palco da final da Copa do Mundo de 2014. A empreiteira decidiu suspender os aportes para a reforma do Maracanã esta semana, quando deixou de repassar mais de R$ 6 milhões proporcionais à sua participação no consórcio.