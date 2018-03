Aldo nega que convidou Grael e Campeão para o Esporte O novo ministro do Esporte, Aldo Rebelo (PC do B-SP), conversou hoje com o velejador Lars Grael. No início da semana, ele também jantou com Nadia Campeão, ex-secretária municipal no governo da prefeita Marta Suplicy (PT). O ministro disse ao Grupo Estado que não fez, nem para Grael nem para Nádia Campeão, convites para assumirem cargos na pasta.