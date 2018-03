Aldo: mudanças no código só devem ocorrer no Senado O relator do projeto sobre o Código Florestal, deputado Aldo Rebelo (PCdoB-SP), deixou na tarde de hoje o Palácio do Planalto, onde esteve reunido com o ministro da Casa Civil, Antonio Palocci, e disse que não foi convidado para nenhuma reunião com a presidente Dilma Rousseff sobre o código.