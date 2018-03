Aldo: mobilidade urbana é o maior investimento

O ministro disse que os investimentos para a competição, em sua quase totalidade, também estão previstos no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Ele defendeu a realização dessas obras nas cidades sede da Copa. "É um legado importante que seria construído nas cidades, independentemente de ter Copa do Mundo ou não", avaliou.

Rebelo deu nota nove para a organização realizada pelo governo para a Copa das Confederações, torneio que acabou neste domingo, 30. Ele disse que a Fifa não fez qualquer comentário sobre a ausência da presidente Dilma Rousseff do jogo de encerramento, realizado no Maracanã e no qual o Brasil bateu a Espanha por três gols a zero. Dilma foi vaiada no jogo de abertura, no Mané Garrincha, em Brasília.