Aldo irá propor votação aberta para cassar sanguessugas O presidente da Câmara dos Deputados Aldo Rebelo (PCdoB) irá propor, em setembro, ao colégio de líderes, a votação aberta para a cassação dos parlamentares envolvidos na CPI das Sanguessugas. Aldo explicou que para a alteração do voto secreto será necessário uma emenda constitucional com quórum mínimo de 308 parlamentares. A mudança ocorreria "somente para esse caso específico da votação de perda do mandato", disse o deputado, em campanha à reeleição em Campinas, interior de São Paulo. Após a reunião entre a presidência e a mesa diretora, outra alteração que pode acontecer é no prazo de defesa do parlamentar que passaria da atual cinco sessões para cinco dias úteis. Aldo justifica o procedimento pela dificuldade da Casa alcançar quórum em período eleitoral. "Não quero que a falta de sessões seja uma razão para obstruir o processo", argumenta. Acusados nas sessões "Não devem (os 69 deputados) esquecer que são investigados também pelo Ministério Público e pela Polícia Federal", disse Aldo, que afirmou que os parlamentares acusados poderão participar das sessões. "A casa não pode ferir nenhum dos direitos", lembrou. Para evitar outros mensalões e sanguessugas, o presidente da Casa defende uma reforma política. "Pelo menos duas medidas são quase consenso na Câmara: o voto na lista partidária e o financiamento público de campanha", disse.