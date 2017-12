Aldo e sindicalistas discutem pacote trabalhista O presidente da Câmara dos Deputados, Aldo Rebelo (PCdoB-SP), recebe hoje (2), às 20h30, em sua residência oficial, representantes das principais centrais sindicais do País. Durante o jantar, ele vão discutir o pacote de medidas trabalhistas que será divulgado nos próximos dias pelo presidente Lula. Entre as medidas que serão discutidas está a revogação da Lei 9.032/95, para permitir a aposentadoria especial ao trabalhador que corre riscos, sofre acidentes e adquire doenças em atividades insalubres. Também serão abordados, durante o encontro, a regulamentação da abertura do comércio aos domingos; o reconhecimento das centrais com respaldo jurídico; a criação do Conselho Nacional de Relação do Trabalho; a ratificação da Convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que trata da negociação e do direito de greve do funcionário público; e o projeto de lei sobre organização e funcionamento das cooperativas de trabalho. Participarão do encontro representantes da Confederação Geral dos Trabalhadores (CGT), da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Força Sindical, Social Democracia Social e Central Autônoma dos Trabalhadores.