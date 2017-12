Aldo e Chinaglia estão em disputa ´autofágica´, diz Fruet O deputado e candidato à presidência da Câmara Gustavo Fruet (PSDB-PR) classificou como "autofágica" a disputa entre seus adversários Arlindo Chinaglia (PT-SP) e Aldo Rebelo (PCdoB-SP), atual presidente da Casa. Ambos são aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Fruet foi o último dos candidatos a chegar ao auditório Nereu Ramos, nesta terça-feira, onde acontece o seminário de apresentação para os novos deputados. Em seus últimos dias de campanha, o tucano pretende mostrar que está longe da crise que envolve os aliados do governo. A disputa ficou mais acirrada após o debate entre os candidatos, promovido pela TV Câmara na segunda-feira. Na ocasião, os aliados de Lula tiveram uma divergência, quando Aldo afirmou que uma vitória de Chinaglia representaria um risco de excessiva concentração de poder nas mãos do PT. "A marca da crise, hoje, chama-se Chinaglia e Aldo", afirmou Fruet nesta terça-feira, ao chegar ao seminário, no auditório Nereu Ramos, da Câmara dos Deputados. Ele se encontrou com Chinaglia, a quem cumprimentou. Aldo, no entanto, já havia saído.