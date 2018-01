Aldo diz que PCdoB apoiará reeleição de Lula O presidente da Câmara, deputado federal Aldo Rebelo (PCdoB-SP), disse hoje, em Maceió, durante inauguração da nova sede da diretoria regional dos Correios em Alagoas, que há grande possibilidades do partido apoiar a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nas eleições de outubro. "Esse apoio só não acontecerá se houver uma barreira intransponível", afirmou Aldo, sem explicar qual seria essa barreira. Aldo descartou sair como candidato a vice na chapa de Lula e disse que o atual vice-presidente José Alencar (PMR) é um bom nome para compor a chapa da reeleição. "Se ele (Alencar) não quiser, há outros bons nomes para fazer parte da chapa de vice do presidente Lula", acrescentou o presidente da Câmara, mas sem citar nomes. Sobre a cláusula de barreira, que ameaça extinguir os pequenos partidos, a exemplo do próprio PCdoB, Aldo limitou-se a dizer que este é o momento de ir às ruas mobilizar os partidários. A respeito da CPI dos Sanguessugas, Aldo disse que é a favor, desde que cumpridas as exigências para o seu funcionamento. Perguntado se sua presença na solenidade de inauguração da nova sede do Correios seria uma atitude política, Aldo negou qualquer interferência na sucessão estadual. "A minha presença aqui é um ato de apoio ao Estado, não tem nada a ver com a eleição, pois o meu nome não influencia na disputa pelo governo do Estado." Para Aldo, a corrupção nos Correios, que resultou na criação da CPI, não maculou a imagem da instituição, que em 2005 apresentou um lucro líquido de R$ 400 milhões e desempenha um papel social fundamental no desenvolvimento do País. Ele disse também que não acredita na privatização dos Correios. "Até porque não acredito que haja empresas interessadas em cumprir esse papel social, como a manutenção das cartas sociais que custam apenas um centavo de real", concluiu Aldo, que passa este final de semana em Alagoas, com familiares e amigos. Cláusula de barreira: Prevê que, a partir das eleições deste ano, só poderão eleger líderes, participar da composição das Mesas, indicar membros para as comissões, entre outras funções, os partidos que obtenham o apoio de, no mínimo, 5% dos votos apurados, não computados os brancos e os nulos, distribuídos em, pelo menos, um terço dos Estados, com um mínimo de dois.