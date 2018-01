Aldo diz que PC do B apoiará Lula, mas cobra crescimento O presidente da Câmara dos Deputados, Aldo Rebelo, assegurou hoje que o PC do B, apoiará, "com muito entusiasmo", seja de maneira formal ou informal, a campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Aldo criticou a atual diretriz econômica e pregou a necessidade de uma reunião de forças políticas, sociais e intelectuais para remover os "entulhos doutrinário, ideológico e político que travam o crescimento do País". "Acabamos com a inflação, mas ficamos com medo de crescer até hoje", disse, ao participar de um evento na sede da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg). Os principais obstáculos ao crescimento brasileiro, segundo Aldo, são as altas taxas de juros, a carga tributária muito elevada e problemas na área de infra-estrutura e logística. Sobre uma aliança formal com o PT na eleição presidencial, ele se esquivou dizendo que a decisão sairá na convenção nacional do partido, marcada para o dia 29. Ele disse que o PC do B vai cobrar o apoio dos petistas à candidatura a governador do ex-ministro do Esporte, Agnelo Queiroz, no Distrito Federal. "Apoiamos o PT na maioria dos Estados. Queremos o apoio para uma candidatura ao governo do Distrito Federal". Aldo elogiou o vice-presidente José Alencar, escolhido pelo presidente Lula para reeditar a chapa vitoriosa de 2002. Ele lembrou que o PC do B não apresentou nome para a vaga. "Ele goza de um elevado respeito dentro do PC do B", comentou. "Não é apenas um grande mineiro, é um grande brasileiro".