Aldo diz que não vai mudar segurança da Câmara O presidente da Câmara, deputado Aldo Rebelo (PCdoB-SP) disse, em entrevista coletiva, que não haverá mudança na segurança da Câmara por causa da invasão da casa por manifestantes do MLST, ocorrida nesta tarde. Segundo Aldo, a Câmara é uma casa aberta ao povo brasileiro e não vai "sacrificar o espírito democrático da casa". "O episódio não servirá de pretexto para que a Câmara se transforme em instituição afastada da sociedade", acentuou. "Esta casa estará permanentemente aberta para receber todos os movimentos legítimos do povo brasileiro, mas, ao mesmo tempo, não será admitida qualquer forma de violência, de intimidação contra a instituição". "Prefiro correr o risco, mas assegurar que o povo brasileiro tenha aqui o espaço legítimo de acesso e de circulação", afirmou Aldo. Segundo ele, é possível aperfeiçoar e capacitar o pessoal da segurança, mas o sistema continuará sendo preventivo. O presidente da Câmara condenou veementemente a depredação de dependências da casa, na invasão de hoje. Segundo ele, a manifestação não era democrática, razão por que determinou a prisão dos que invadiram a Câmara, assim que soube dos métodos utilizados pelos invasores. "Não posso admitir o uso de violência", argumentou. "Seria a negação do espírito democrático que deve presidir o funcionamento e as reuniões da Câmara dos Deputados". Segundo Aldo, sua primeira atitude foi determinar a prisão dos manifestantes e de, posteriormente, analisar a forma de cumprimento dessa ordem. Prisões "A prisão, muitas vezes, não é produzida por gestos de força", afirmou o presidente da Câmara. "Orientei que todos estavam presos e, quando se efetivassem as prisões, eu iria examinar a correlação de forças a partir da própria força policial da Casa ou, não sendo possível, examinar a outra possibilidade", afirmou, lembrando que a Polícia Militar, que ficou postada no lado de fora da Casa, foi convocada pelo deputado Inocêncio Oliveira (PL-PE), que presidia a sessão do plenário no momento da invasão. Aldo disse que vai cobrar o ressarcimento de todos os danos materiais causados às instalações da Câmara, dentro do que for possível pela lei. Informações chegadas da Câmara dão conta de que os manifestantes do MLST estão presos no ginásio da Polícia Militar, no Setor Policial Sul, em Brasília, para onde foram levados os seis ônibus que os trouxeram a Brasília e os levaram para o Congresso.