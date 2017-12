Aldo convoca sessões de posse e eleição da Mesa O presidente da Câmara, deputado Aldo Rebelo (PC do B-SP), convocou os 513 deputados para as sessões do dia 1º de fevereiro, quando serão realizadas a posse dos eleitos e dos reeleitos em outubro e a eleição do presidente da Casa, dos demais integrantes da Mesa Diretora e dos suplentes e secretários. A convocação está publicada na edição desta sexta-feira do Diário Oficial da União. A posse dos parlamentares que atuarão na Legislatura de número 53 será na primeira sessão, marcada para as 10 horas. A eleição dos novos membros da Mesa e dos suplentes e secretários está prevista para as 15 horas. Atualmente, além de Aldo - que busca a reeleição -, disputam a presidência da Casa os candidatos Arlindo Chinaglia (PT-SP) e Gustavo Fruet (PSDB-PR). A entrada de Fruet na disputa pela presidência da Casa animou a candidatura de Aldo e acendeu um sinal de alerta na campanha de Chinaglia. Com os três nomes, parece cada vez mais provável a eleição em dois turnos. Com informações da agência Reuters