Aldo comunica a Lula que é candidato à reeleição O presidente da Câmara, Aldo Rebelo (PCdoB-SP), esteve com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tratando de sua candidatura à reeleição, segundo informação de parlamentares da base governista que o apóiam. A pedido desses parlamentares, Rebelo informou oficialmente a Lula que é candidato à reeleição. Desde a noite de quarta-feira, 20, aliados de Rebelo na campanha dizem que o adversário do presidente da Câmara, deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP), estava transmitindo a Lula a idéia, que seria equivocada, de que tinha apoio dos partidos da base. Isso teria criado a necessidade de Rebelo mostrar ao presidente que parlamentares de partidos aliados estão a favor da reeleição. Entre os aliados que conversaram com Rebelo, estão deputados do PCdoB, PSB, PL, PP e PTB. A candidatura de Rebelo sofreu um forte abalo na quarta-feira, depois que o presidente interino do PT, Marco Aurélio Garcia, propôs, em carta assinada conjuntamente com Chinaglia, dividir a atual legislatura de maneira que PT e PMDB presidam a Casa. Pela proposta, nos dois primeiros anos a presidência ficaria com o PT e nos anos seguintes caberia ao PMDB indicar o presidente.