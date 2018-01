Aldo cobra reciprocidade do PT para aliança com PCdoB O presidente da Câmara, Aldo Rebelo, cobrou reciprocidade do PT com o PCdoB nas alianças eleitorais. O PCdoB realiza convenção no próximo dia 29 para decidir se formaliza ou não aliança com o PT na reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A dificuldade é que o PT resiste em apoiar candidatos do PCdoB que disputam o governo nos Estados, a exemplo do distrito Federal. "Não se trata de um partido abrir mão para uma outra candidatura. O objetivo é fazer com que o PCdoB apóie o PT na maioria dos Estados e o PT apóie o PCdoB onde houver candidatos viáveis também", afirmou Aldo. "A aliança tem de ter como base a reciprocidade. Tem de ser uma coisa boa para ambos os partidos", completou Aldo. O presidente da Câmara afirmou que a tendência do PCdoB é de apoio formal a Lula. Hoje à tarde, a cúpula do PSB, aliado tradicional do PT , discute se apoiará formalmente ou não a reeleição de Lula. O PSB também tem a mesma reclamação do PCdoB, ou seja, a falta de reciprocidade do PT no apoio a seus candidatos. Sem uma coligação formal com os dois partidos, o presidente Lula perderá tempo na TV na propaganda eleitoral gratuita.