Aldo barra 25 nomeações de Orlando no Esporte

Entre os que tiveram a nomeação suspensa está Edmilson Valentim, militante histórico do PC do B, eleito o mais jovem deputado federal constituinte em 1986, pelo Rio de Janeiro. Metalúrgico, negro, Valentim não conseguiu a reeleição em 2010. Atualmente integra as direções nacional e estadual do PC do B. Ele havia sido indicado para a gerência de Projetos na representação do Ministério do Esporte no Rio.

Por intermédio de sua assessoria, o ministro Aldo Rebelo disse que a suspensão das nomeações foi natural porque houve troca no comando da Pasta. Ainda segundo a assessoria, o ministro quer examinar todos os nomes da lista antes de decidir se manterá algumas indicações ou se fará outras. O salário médio de um cargo DAS-6 (o maior, é de R$ 21,6, de acordo com boletim do Ministério do Planejamento; de um DAS-5, R$ 20,3 mil. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.