Aldeias paranaenses serão beneficiadas A Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) e o Tribunal Regional Federal (TRF) da 4ª Região lançaram esta semana no Paraná o projeto Expedição da Cidadania. O objetivo é levar serviços gratuitos à população residente em locais de difícil acesso. Os primeiros beneficiados no Estado serão os índios da aldeia Tekoa Ocoy, localizada no município de São Miguel do Iguaçu , a 50 quilômetros de Foz do Iguaçu. O atendimento será feito nos dias 18, 19 e 20 de setembro. No mês de outubro a expedição estará nas aldeias de Tekoa Añetete e Tekoa Itamarã, ambas no município de Diamante do Oeste.