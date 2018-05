Alckmistas pedem expulsão de tucano da ala pró-Kassab Dois deputados estaduais ligados ao candidato Geraldo Alckmin entraram ontem com pedido para expulsar do PSDB o líder dos tucanos que apóiam a reeleição do prefeito Gilberto Kassab (DEM) em vez da candidatura do próprio partido, Walter Feldman. Caberá ao Diretório Nacional analisar a representação. "Se não acontecer nada a essas pessoas, o partido acabou", justificou o deputado Pedro Tobias, que, ao lado de Bruno Covas, assinou o pedido. Feldman minimizou a iniciativa: "Manifestações como essa só prejudicam. Peço ponderação. Não acredito em desdobramentos".