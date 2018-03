Alckmin volta a evitar defesa do mínimo de R$ 600 O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), evitou novamente hoje defender o reajuste do salário mínimo para R$ 600, como havia prometido o candidato derrotado do partido à Presidência da República, o ex-governador José Serra, durante a campanha no ano passado. Alckmin limitou-se a afirmar que São Paulo já aprovou R$ 600 para a primeira faixa do salário mínimo estadual e que defende "o maior valor possível" para o mínimo federal.